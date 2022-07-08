Макрон прокомментировал покушение на экс-премьера Японии Абэ

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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Макрон прокомментировал покушение на экс-премьера Японии Абэ
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Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях.

«Сильно шокирован чудовищным нападением, которому подвергся Синдзо Абэ. Мои мысли — с семьёй и близкими великого премьер-министра. Франция рядом с японским народом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Согласно последним данным, Абэ не подаёт признаков жизни.

По данным СМИ, стрелок во время допроса заявил, что был недоволен политиком и хотел его убить.

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