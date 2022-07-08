Макрон прокомментировал покушение на экс-премьера Японии Абэ
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Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях.
«Сильно шокирован чудовищным нападением, которому подвергся Синдзо Абэ. Мои мысли — с семьёй и близкими великого премьер-министра. Франция рядом с японским народом», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Согласно последним данным, Абэ не подаёт признаков жизни.
По данным СМИ, стрелок во время допроса заявил, что был недоволен политиком и хотел его убить.