Макрон прокомментировал покушение на экс-премьера Японии Абэ

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях.

«Сильно шокирован чудовищным нападением, которому подвергся Синдзо Абэ. Мои мысли — с семьёй и близкими великого премьер-министра. Франция рядом с японским народом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Согласно последним данным, Абэ не подаёт признаков жизни.

По данным СМИ, стрелок во время допроса заявил, что был недоволен политиком и хотел его убить.