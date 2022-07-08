В МИД КНР заявили о шоке в связи с покушением на экс-премьера Японии Абэ
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«Мы шокированы произошедшим и следим за развитием ситуации. Надеемся на то, что экс-премьер Абэ избежит опасности и как можно скорее поправится», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он попросил не увязывать произошедшее с китайско-японскими отношениями.
Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.
Согласно последним данным, Абэ не подаёт признаков жизни.
По данным СМИ, стрелок во время допроса заявил, что был недоволен политиком и хотел его убить.