В МИД КНР заявили о шоке в связи с покушением на экс-премьера Японии Абэ

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге заявил, что власти Китая шокированы покушением на экс-премьера Японии Синдзо Абэ и желают ему скорейшего восстановления.
В МИД КНР заявили о шоке в связи с покушением на экс-премьера Японии Абэ
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«Мы шокированы произошедшим и следим за развитием ситуации. Надеемся на то, что экс-премьер Абэ избежит опасности и как можно скорее поправится», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он попросил не увязывать произошедшее с китайско-японскими отношениями.

Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Согласно последним данным, Абэ не подаёт признаков жизни.

По данным СМИ, стрелок во время допроса заявил, что был недоволен политиком и хотел его убить.

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