Премьер Японии рассказал о тяжёлом состоянии Абэ после покушения

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Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что состояние бывшего японского премьера Синдзо Абэ после совершённого на него нападения тяжёлое.
Премьер Японии рассказал о тяжёлом состоянии Абэ после покушения
  • Legion-Media
  • © Kyodo/Newscom

«Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжёлое», — цитирует его РИА Новости.

Также он отметил, что осуждает данное нападение, указав на то, что оно было совершено во время предвыборной кампании, что «является основой демократического строя».

«Личность преступника и подробности произошедшего до конца не выявлены. Очень важно провести детальное расследование в будущем», — добавил Кисида.

Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Позднее японские экстренные службы сообщили, что после покушения Абэ находится «в состоянии остановки сердца и лёгких», но его смерть не подтверждена.

По данным СМИ, стрелок во время допроса заявил, что был недоволен политиком и хотел его убить.

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