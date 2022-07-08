Пушков прокомментировал отставку Джонсона с поста премьера Великобритании

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Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал решение Бориса Джонсона уйти с поста премьер-министра Великобритании.
Пушков прокомментировал отставку Джонсона с поста премьера Великобритании
  • AP
  • © Alberto Pezzali)

Как отметил в шутку сенатор в своём Telegram, уход обширной части команды британского премьера, а также последовавшая после этого отставка Джонсона могли быть результатом тяги британского политика к полуголым фотосессиям.

Под этим он подразумевал шуточную беседу лидеров G7, которые на недавнем саммите порассуждали, стоит ли им «раздеться» на встрече для того, чтобы доказать, что они «круче» президента России Владимира Путина.

«По всей вероятности, Джонсон решил показать им, насколько он крут, и продемонстрировал свои грудные мышцы, как собирался на саммите G7. Вот они и побежали в шоке и трепете», — написал Пушков.

7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра страны.

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