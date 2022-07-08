Посол России в Токио осудил совершённое на экс-премьера Японии покушение
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Об этом говорится в Telegram-канале посольства России в Японии.
«Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ.
Решительно осуждаем совершённое на него варварское покушение», — указал посол.
Ранее сообщалось, что на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.
По данным СМИ, мужчина, совершивший покушение на Абэ, раньше служил в Морских силах самообороны страны.