Посол России в Токио осудил совершённое на экс-премьера Японии покушение

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Посол России в Токио Михаил Газулин заявил, что осуждает варварское покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ и молится о его здоровье.
Посол России в Токио осудил совершённое на экс-премьера Японии покушение
  • Legion-Media
  • © Kyodo/Newscom

Об этом говорится в Telegram-канале посольства России в Японии. 

«Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ.
Решительно осуждаем совершённое на него варварское покушение», — указал посол.

Ранее сообщалось, что на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

По данным СМИ, мужчина, совершивший покушение на Абэ, раньше служил в Морских силах самообороны страны.

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