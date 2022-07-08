Посол России в Токио осудил совершённое на экс-премьера Японии покушение

Посол России в Токио Михаил Газулин заявил, что осуждает варварское покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ и молится о его здоровье.

Об этом говорится в Telegram-канале посольства России в Японии.

«Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ.

Решительно осуждаем совершённое на него варварское покушение», — указал посол.

Ранее сообщалось, что на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

По данным СМИ, мужчина, совершивший покушение на Абэ, раньше служил в Морских силах самообороны страны.