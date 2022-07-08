Китайская армия в режиме реального боя провела учения около Тайваня

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Вооружённые силы Китая провели патрулирование и военные учения в режиме реального боя около острова Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

«На днях Восточная зона боевого командования НОАК провела патрулирование и учения в режиме реального боя с участием нескольких видов войск на море и в воздухе около острова Тайвань», — приводит РИА Новости слова из опубликованного заявления.

Он отметил, что в последнее время политика Соединённых Штатов в тайваньском вопросе направлена на поддержку сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня», что, по словам представителя, «совершенно бесполезно и лишь вредит миру в Тайваньском проливе и усугубляет региональную напряжённость».

Ши И подчеркнул, что китайская армия нацелена на решительное отстаивание национального суверенитета и безопасности. Он заявил, что Китай будет пресекать любые попытки организовать «независимость Тайваня».

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США ожидают серьёзные последствия в связи с поощрением американскими властями сепаратизма на Тайване.

До этого пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что власти Китая не пойдут на компромисс или уступки по вопросу Тайваня.

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