Сейм Польши ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Нижняя палата парламента Польши (сейм) почти единогласно приняла законы о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости.

За принятие в НАТО Швеции проголосовали все 442 принявших участие в голосовании депутата, по соглашению о Финляндии из 442 депутатов один воздержался, один был против.

Законы поступят на рассмотрение в верхнюю палату парламента (сенат), а затем — на подпись президенту Анджею Дуде.

5 июля Канада ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.