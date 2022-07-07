Сейм Польши ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Нижняя палата парламента Польши (сейм) почти единогласно приняла законы о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
Сейм Польши ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО
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Об этом сообщает РИА Новости.

За принятие в НАТО Швеции проголосовали все 442 принявших участие в голосовании депутата, по соглашению о Финляндии из 442 депутатов один воздержался, один был против.

Законы поступят на рассмотрение в верхнюю палату парламента (сенат), а затем — на подпись президенту Анджею Дуде.

5 июля Канада ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.

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