Сейм Польши ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО
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Об этом сообщает РИА Новости.
За принятие в НАТО Швеции проголосовали все 442 принявших участие в голосовании депутата, по соглашению о Финляндии из 442 депутатов один воздержался, один был против.
Законы поступят на рассмотрение в верхнюю палату парламента (сенат), а затем — на подпись президенту Анджею Дуде.
5 июля Канада ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.
Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.