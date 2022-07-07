Путин: шумевший об экологии Запад вновь переходит к угольной генерации

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Президент России Владимир Путин заявил, что шумевшие об экологии западные страны сейчас переходят к угольной генерации.
Путин: шумевший об экологии Запад вновь переходит к угольной генерации
  • РИА Новости

«Наши коллеги в западных странах всё шумели-шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее. А сейчас переходят к угольной генерации. У них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет ещё больше», — сказал российский лидер.

  • Путин: шумевший об экологии Запад вновь переходит к угольной генерации

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу следует временно вернуться к использованию традиционных источников энергии, в частности к углю, и отказаться от зелёной энергетики на фоне энергокризиса.

Вместе с этим в Польше также заявили о намерении продолжать развивать угольную энергетику, несмотря на тренды, которые наблюдаются в Евросоюзе.

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