Президент России Владимир Путин заявил, что шумевшие об экологии западные страны сейчас переходят к угольной генерации.

«Наши коллеги в западных странах всё шумели-шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее. А сейчас переходят к угольной генерации. У них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет ещё больше», — сказал российский лидер.

Путин: шумевший об экологии Запад вновь переходит к угольной генерации

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу следует временно вернуться к использованию традиционных источников энергии, в частности к углю, и отказаться от зелёной энергетики на фоне энергокризиса.

Вместе с этим в Польше также заявили о намерении продолжать развивать угольную энергетику, несмотря на тренды, которые наблюдаются в Евросоюзе.