В Польше заявили о желании развивать угольную энергетику, несмотря на тренды ЕС

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В Польше заявили о намерении продолжать развивать угольную энергетику, несмотря на тренды, которые наблюдаются в Евросоюзе. Как сообщил глава входящей в правящую коалицию партии «Солидарная Польша», генеральный прокурор, министр юстиции Збигнев Зебро, уход от угля стал бы большим риском для польской экономики.
В Польше заявили о желании развивать угольную энергетику, несмотря на тренды ЕС
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«Это реальный, заглядывающий Европе в глаза сценарий. «Солидарная Польша» была против ухода от угля в пользу газа как переходного топлива. Это большой риск для польской экономики и польских кошельков», — сказал он журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Упор на угольную энергетику сможет помочь Польше справиться с отсутствием поставок газа из России, считает Зебро.

«Уголь — гарант энергетической безопасности нашей страны, который даёт шанс на дешёвую доступную электроэнергию вне зависимости от происходящего за нашей восточной границей. Сегодня драматичная ситуация, весь мир, Европа ищут уголь в разных частях мира. Также и Польша, которая стоит на угле, ищет его в Колумбии, Венесуэле, Индонезии. Потому что с углём есть проблемы», — отметил он.

Ранее правительство Польши закрепило максимальную розничную цену на уголь на уровне 996 злотых (примерно $230) за 1 т.

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