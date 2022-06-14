В Польше закрепили максимальную цену на уголь в $230 за тонну

Правительство Польши закрепило максимальную розничную цену на уголь на уровне 996 злотых (примерно $230) за 1 т, заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.

«Гарантированная цена для индивидуальных потребителей на сегодня составляет 996 злотых, то есть это средняя цена по данным Главного статистического управления за предыдущий год», — цитирует РИА Новости Москву.

По её словам, в правительстве решились на механизм выравнивания цен на уровне субъектов, импортирующих уголь в Польшу.

Ранее польское лесничество разрешило жителям собирать хворост на фоне эмбарго на уголь из России.