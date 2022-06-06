Польское лесничество разрешило жителям собирать хворост на фоне эмбарго на уголь из России

Короткая ссылка
Польское лесничество разрешило жителям собирать хворост на фоне эмбарго на уголь из России. При этом желающим собирать хворост необходимо будет пройти обучение и внести плату.
Польское лесничество разрешило жителям собирать хворост на фоне эмбарго на уголь из России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя катовицкой региональной дирекции Государственного лесничества Марека Мруза.

Он рассказал, что жители могут только собирать в лесах лежащие ветки, а не отламывать их от деревьев. По его словам, собираемые ветки не должны быть толще 7 см.

Как заявил Мруз, желающие собирать хворост должны обращаться к лесничему для прохождения обучения, после этого он покажет им место, где можно собирать хворост.

При этом собранный хворост полякам придётся предъявить лесничему — тот сделает замер и выставит счёт. Такса составит от 7 до 30 злотых (примерно от $1,6 до 7) за пространственный метр.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия и Польша продолжат работу по отказу от нефти из России до конца года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить