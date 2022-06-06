Польское лесничество разрешило жителям собирать хворост на фоне эмбарго на уголь из России. При этом желающим собирать хворост необходимо будет пройти обучение и внести плату.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя катовицкой региональной дирекции Государственного лесничества Марека Мруза.

Он рассказал, что жители могут только собирать в лесах лежащие ветки, а не отламывать их от деревьев. По его словам, собираемые ветки не должны быть толще 7 см.

Как заявил Мруз, желающие собирать хворост должны обращаться к лесничему для прохождения обучения, после этого он покажет им место, где можно собирать хворост.

При этом собранный хворост полякам придётся предъявить лесничему — тот сделает замер и выставит счёт. Такса составит от 7 до 30 злотых (примерно от $1,6 до 7) за пространственный метр.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия и Польша продолжат работу по отказу от нефти из России до конца года.