Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия и Польша продолжат работу по отказу от нефти из России до конца года.

Об этом Шольц сказал по окончании саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.

«Мы продолжим нашу работу по отказу от нефти к концу года. Это будет сделано независимо от этого (шестого пакета санкций. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.

По словам канцлера Германии, Польша также планирует самостоятельно предпринимать действия для достижения этой цели.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что эмбарго на российский газ не будет обсуждаться и в рамках следующего пакета санкций ЕС.