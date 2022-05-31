Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что эмбарго на газ из России не обсуждается
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«Уже вчера было ясно, я повторю и сегодня: эмбарго на газ обсуждаться не будет. Это ясно дал понять и Олаф Шольц», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа продиктован интересами по защите энергетической безопасности страны.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.