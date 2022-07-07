Политолог Дудчак прокомментировал намерение ЕП выделить Украине новый кредит

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Европарламент одобрил выделение Украине нового кредита на €1 млрд.

По мнению аналитика, эти деньги «пройдут через сито и вернутся обратно».

«Они всё торопятся оказать помощь и создать как можно больше программ для восстановления Украины. Потому что пока есть такой замечательный повод попилить бюджетные деньги, нельзя его игнорировать. Они уже распределили между собой, какая страна какой город будет восстанавливать», — сказал Дудчак.

По словам политолога, никто не может знать, «какой Украина будет завтра».

Также эксперт заявил, что Запад заинтересован в том, чтобы Украина «продержалась подольше, чтобы было больше разрушений, пока они там подготовят новые кадры, способные использовать западное оружие».

«Вот они и пытаются её укреплять, не забывая при этом и о себе. Потому что деньги, выделяемые на различные консультации, советы и проекты, в итоге возвращаются обратно к ним. А до самой Украины дойдёт не так много», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Европарламент одобрил выделение Украине нового кредита макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.