Европарламент одобрил выделение Украине нового кредита на €1 млрд

Европарламент одобрил выделение Украине нового кредита макрофинансовой помощи на €1 млрд.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Европейского парламента.

«В четверг депутаты Европарламента дали зелёный свет макрофинансовому кредиту в размере €1 млрд», — говорится в нём.

Евродепутат от Франции Тьерри Мариани поставил под сомнение способность Украины выплатить долги по кредитам, выдаваемым ей западными странами. Свою позицию он аргументировал в обращении к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.