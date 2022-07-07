Политолог Мезюхо прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке Бориса Джонсона

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Ангелина Шурпина
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о возможной отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Политолог Мезюхо прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке Бориса Джонсона
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«Отставка премьер-министра Великобритании предрешена, вопрос только во времени и дате, когда это произойдёт. То, что у Бориса Джонсона нет никаких перспектив долго занимать это кресло, на мой взгляд, очевидно. Теоретически, он может несколько отсрочить время своей политической смерти, но это сильно не поможет действующему главе правительства», — пояснил Мезюхо.

При этом, по словам эксперта, кто бы сегодня ни возглавил правительство Соединённого Королевства, внешнеполитический курс этого государства будет неизменен.

«Следующий премьер-министр также будет руководствоваться украинским кейсом в своей внешней политике», — заключил он.

Ранее Sky News со ссылкой на своего политического редактора сообщил о том, что Джонсон может объявить о своей отставке примерно в 14:00 мск.

Предполагается, что новый лидер Консервативной партии Великобритании будет назначен к октябрю.

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