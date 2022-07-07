Sky News: Джонсон может объявить о своей отставке примерно в 14:00 мск
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Об этом сообщает Sky News со ссылкой на своего политического редактора.
«По словам нашего политического редактора Бет Ригби, Борис Джонсон, как ожидается, сделает заявление в полдень (14:00 мск)», — указывает телеканал.
Ранее появилась информация, что Борис Джонсон может уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании 7 июля.
Предполагается, что новый лидер консервативной партии Великобритании будет назначен к октябрю.