Sky News: Джонсон может объявить о своей отставке примерно в 14:00 мск

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Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на фоне сообщений о его возможной отставке ожидается около 14:00 мск.
Sky News: Джонсон может объявить о своей отставке примерно в 14:00 мск
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Об этом сообщает Sky News со ссылкой на своего политического редактора.

«По словам нашего политического редактора Бет Ригби, Борис Джонсон, как ожидается, сделает заявление в полдень (14:00 мск)», — указывает телеканал.

Ранее появилась информация, что Борис Джонсон может уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании 7 июля.

Предполагается, что новый лидер консервативной партии Великобритании будет назначен к октябрю.

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