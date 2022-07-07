Axios: помощник президента США поехал в Саудовскую Аравию для подготовки визита Байдена
Отмечается, что Байден прибудет в Саудовскую Аравию 15 июля после визита в Израиль и на Западный берег Иордана.
Поездка будет посвящена как саммиту с лидерами ряда стран Ближнего Востока, так и необходимости увеличить добычу саудовской нефти и нормализовать отношения между Саудовской Аравией и Израилем.
Ранее Байден отметил, что не собирается отдельно просить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти в целях снижения мировых цен на топливо, а призовёт к этому все страны Персидского залива.