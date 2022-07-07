Axios: помощник президента США поехал в Саудовскую Аравию для подготовки визита Байдена

Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк отправился в Саудовскую Аравию для подготовки визита в королевство президента США Джо Байдена. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что Байден прибудет в Саудовскую Аравию 15 июля после визита в Израиль и на Западный берег Иордана.

Поездка будет посвящена как саммиту с лидерами ряда стран Ближнего Востока, так и необходимости увеличить добычу саудовской нефти и нормализовать отношения между Саудовской Аравией и Израилем.

Ранее Байден отметил, что не собирается отдельно просить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти в целях снижения мировых цен на топливо, а призовёт к этому все страны Персидского залива.