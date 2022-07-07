Сенатор Карасин осудил блокировку счетов посольства России в Болгарии

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал решение властей Болгарии о блокировке счетов российского посольства в Софии.

Об этом он написал в своём аккаунте в Telegram.

«София продолжает изумлять. Похоже, болгарские политики окончательно простились не только с правилами межгосударственных приличий, но и со здравым смыслом», — заявил Карасин.

По его мнению, болгарским властям стоит принять «освежающий душ».

Ранее кандидат на пост премьер-министра, исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Асен Василев заявил о блокировке перевода на счёт посольства России в Болгарии на сумму $890 тыс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности нормальной работы российского посольства в Софии после высылки дипломатов из Болгарии.