В Болгарии рассказали о блокировке перевода в посольство России на сумму $890 тысяч

В Болгарии рассказали о блокировке перевода на счёт посольства России на сумму $890 тысяч. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра, исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Асен Василев.

«Средства, находящиеся на счетах ($890 тыс.), заблокированы», — приводит его слова ТАСС.

Василев добавил, что перевод данных денежных средств остановлен, однако сами счета не закрыты.

При этом он уточнил, что Болгария не предпринимала никаких действий по этому поводу, «всё произошло автоматически на основании санкций Евросоюза».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности нормальной работы российского посольства в Софии после высылки дипломатов из Болгарии.