В ходе беспорядков в Узбекистане серьёзно пострадали 107 сотрудников органов правопорядка
- РИА Новости
«В ходе нападений серьёзные телесные повреждения получили 107 сотрудников органов правопорядка, 23 из них находятся в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего пострадали 270 сотрудников государственных органов.
Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков в Каракалпакстане 1 и 2 июля 18 человек погибли, 243 пострадали (94 из них находятся в больницах).
В МИД Узбекистана добавили, что в городе Нукусе предпринимались попытки захватить здания парламента, ГУВД и управления Нацгвардии.