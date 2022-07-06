В ходе беспорядков в Узбекистане серьёзно пострадали 107 сотрудников органов правопорядка

В ходе протестов в узбекистанском Нукусе серьёзные травмы получили 107 сотрудников органов правопорядка. Об этом заявили в МИД Узбекистана.

«В ходе нападений серьёзные телесные повреждения получили 107 сотрудников органов правопорядка, 23 из них находятся в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего пострадали 270 сотрудников государственных органов.

Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков в Каракалпакстане 1 и 2 июля 18 человек погибли, 243 пострадали (94 из них находятся в больницах).

В МИД Узбекистана добавили, что в городе Нукусе предпринимались попытки захватить здания парламента, ГУВД и управления Нацгвардии.