В МИД Узбекистана заявили о попытках захвата парламента в ходе беспорядков в Нукусе

В МИД Узбекистана заявили, что во время беспорядков в столице Каракалпакстана, городе Нукусе, предпринимались попытки захватить здания парламента, ГУВД и управления Нацгвардии.

«В ходе массовых погромов и бесчинств были предприняты неоднократные попытки штурма зданий парламента — Жокаргы Кенеса, ГУВД г. Нукуса и управления Нацгвардии», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что участники беспорядков захватили оружие и заложников из числа сотрудников правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков в столице Республики Каракалпакстан 1 и 2 июля 18 человек погибли, 243 пострадали (94 из них находятся в больницах).

Замкомандующего Нацгвардией Узбекистана Хамиджон Дадаваев сообщил о задержании иностранных граждан в ходе беспорядков в Нукусе.