В ходе массовых беспорядков в Нукусе 18 человек погибли и 243 пострадали

В Узбекистане в ходе массовых беспорядков в столице Республики Каракалпакстан Нукусе 1 и 2 июля 18 человек погибли, пострадали 243 человека, из которых 94 находятся в больницах.

Об этом сообщило РИА Новости.

По словам прокурора отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброра Маматова, в Нукусе 18 человек скончались от полученных в ходе массовых беспорядков серьёзных травм.

«1—2 июля 243 человека получили разные ранения и обратились в больницы, 149 из них получили первую помощь и отпущены домой», — заявил пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Даврон Джуманиязов.

По его словам, в настоящий момент в больницах находятся 94 человека, есть тяжело раненные, среди них — сотрудники правоохранительных органов.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с депутатами Верховного совета и активом Каракалпакии призвал народ страны к единству.