Президент Узбекистана призвал народ страны к единству

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с депутатами Верховного совета и активом Каракалпакии призвал народ страны к единству.

«Пользуясь возможностью, призываю всех соотечественников, независимо от национальности и вероисповедания, крепить дружбу и единство народа, делать всё для развития и процветания нашей цветущей родины, верить в её будущее», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим глава государства призвал бороться с сепаратизмом, национализмом и оберегать молодёжь от влияния вредных идей.

Ранее Мирзиёев до 2 августа ввёл режим ЧП на территории Каракалпакстана, где произошли беспорядки. 1 июля в столице автономии Нукусе прошли акции протеста из-за конституционной реформы. В МВД Узбекистана сообщили, что порядок в Каракалпакстане восстановлен, ведётся работа с протестующими.