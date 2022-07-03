Президент Узбекистана призвал народ страны к единству

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с депутатами Верховного совета и активом Каракалпакии призвал народ страны к единству.
Президент Узбекистана призвал народ страны к единству
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«Пользуясь возможностью, призываю всех соотечественников, независимо от национальности и вероисповедания, крепить дружбу и единство народа, делать всё для развития и процветания нашей цветущей родины, верить в её будущее», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим глава государства призвал бороться с сепаратизмом, национализмом и оберегать молодёжь от влияния вредных идей.

Ранее Мирзиёев до 2 августа ввёл режим ЧП на территории Каракалпакстана, где произошли беспорядки. 1 июля в столице автономии Нукусе прошли акции протеста из-за конституционной реформы. В МВД Узбекистана сообщили, что порядок в Каракалпакстане восстановлен, ведётся работа с протестующими.

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