Президент Узбекистана призвал народ страны к единству
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«Пользуясь возможностью, призываю всех соотечественников, независимо от национальности и вероисповедания, крепить дружбу и единство народа, делать всё для развития и процветания нашей цветущей родины, верить в её будущее», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим глава государства призвал бороться с сепаратизмом, национализмом и оберегать молодёжь от влияния вредных идей.
Ранее Мирзиёев до 2 августа ввёл режим ЧП на территории Каракалпакстана, где произошли беспорядки. 1 июля в столице автономии Нукусе прошли акции протеста из-за конституционной реформы. В МВД Узбекистана сообщили, что порядок в Каракалпакстане восстановлен, ведётся работа с протестующими.