Президент Узбекистана заявил, что беспорядки в Нукусе годами подготавливались иностранцами

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что беспорядки в столице Каракалпакстана, городе Нукусе, годами подготавливались иностранными силами.
Президент Узбекистана заявил, что беспорядки в Нукусе годами подготавливались иностранцами
  • AP

«Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять дней. Эти действия годами готовились иностранными силами», — приводит Sputnik Узбекистан его слова.

Мирзиёев добавил, что целью провокаций было посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта.

Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков в столице Республики Каракалпакстан 1 и 2 июля 18 человек погибли, 243 пострадали (94 из них находятся в больницах).

Замкомандующего Нацгвардией Узбекистана Хамиджон Дадаваев сообщил о задержании иностранных граждан в ходе беспорядков в Нукусе.

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