Володин: США должны думать, прежде чем распоряжаться российскими ресурсами

Короткая ссылка
США должны помнить, что России есть что возвращать, например Аляску, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о желании Вашингтона распоряжаться российскими ресурсами за границей.
Володин: США должны думать, прежде чем распоряжаться российскими ресурсами
  • РИА Новости

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев напомнил, что 6 июля депутаты инициировали протокольное поручение по вопросу денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

«Мы только обсудили вчера необходимость поручения, а Норвегия уже начала пропускать контейнеры. Представляете, если бы мы ещё и поручили, глядишь — и Америка бы начала рыбу поставлять куда положено», — приводит РИА Новости его слова.

«Порядочность — не слабость, нам есть всегда чем ответить. Америка пускай всегда помнит: там есть часть территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам тоже есть что возвращать», — ответил ему Володин.

Ранее сообщалось, что Норвегия согласилась пропустить через свою территорию грузы для российских поселений на Шпицбергене.

28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе — «Стурскуг».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить