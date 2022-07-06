Володин: США должны думать, прежде чем распоряжаться российскими ресурсами

США должны помнить, что России есть что возвращать, например Аляску, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о желании Вашингтона распоряжаться российскими ресурсами за границей.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев напомнил, что 6 июля депутаты инициировали протокольное поручение по вопросу денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

«Мы только обсудили вчера необходимость поручения, а Норвегия уже начала пропускать контейнеры. Представляете, если бы мы ещё и поручили, глядишь — и Америка бы начала рыбу поставлять куда положено», — приводит РИА Новости его слова.

«Порядочность — не слабость, нам есть всегда чем ответить. Америка пускай всегда помнит: там есть часть территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам тоже есть что возвращать», — ответил ему Володин.

Ранее сообщалось, что Норвегия согласилась пропустить через свою территорию грузы для российских поселений на Шпицбергене.

28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе — «Стурскуг».