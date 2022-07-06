В Кремле сообщили о телефонном разговоре президентов России и Шри-Ланки

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Президент России Владимир Путин и президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и транспорте.
В Кремле сообщили о телефонном разговоре президентов России и Шри-Ланки
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Беседа состоялась по инициативе ланкийской стороны. 

«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, в энергетике, сельскохозяйственной и транспортной областях», — заявили в Кремле. 

Лидеры в контексте отмечаемого в 2022 году 65-летия установления дипотношений между двумя странами подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных связей России и Шри-Ланки.

Также они условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее Раджапакса заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером он попросил оказать кредитную поддержку для импорта топлива в Шри-Ланку и возобновить выполнение авиакомпанией «Аэрофлот» рейсов в его страну.

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