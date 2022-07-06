Аналитик Бессонов объяснил рост цен на продукты питания в еврозоне
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«Это результат той политики, которую они проводят… Те меры, которые они против нас приняли, меры экономической войны, в итоге повлияли и на них. Когда кто-то с кем-то хочет поссориться, обычно страдают две стороны», — сказал Бессонов.
Он добавил, что подобный рост в том числе связан с пандемией COVID-19.
«И вот сейчас это всё проявляется в высоких, по меркам европейских стран, темпах роста потребительских цен», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что рост цен на продукты питания, табак и алкоголь в еврозоне в июне достиг рекордного показателя — 8,9%.
Отмечается, что уровень инфляции в зоне евро в июне составил 8,6%.