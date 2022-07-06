Аналитик Бессонов объяснил рост цен на продукты питания в еврозоне

Начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Института «Центр развития» Владимир Бессонов в беседе с RT прокомментировал данные, согласно которым рост цен на продукты питания в еврозоне в июне достиг показателя в 8,9%.

«Это результат той политики, которую они проводят… Те меры, которые они против нас приняли, меры экономической войны, в итоге повлияли и на них. Когда кто-то с кем-то хочет поссориться, обычно страдают две стороны», — сказал Бессонов.

Он добавил, что подобный рост в том числе связан с пандемией COVID-19.

«И вот сейчас это всё проявляется в высоких, по меркам европейских стран, темпах роста потребительских цен», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что рост цен на продукты питания, табак и алкоголь в еврозоне в июне достиг рекордного показателя — 8,9%.

Отмечается, что уровень инфляции в зоне евро в июне составил 8,6%.