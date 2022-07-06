В МИД России заявили об отсутствии планов введения выездных виз для россиян

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Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что введение выездных виз для россиян не планируется.
В МИД России заявили об отсутствии планов введения выездных виз для россиян
  • РИА Новости

«Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение каких-то специальных виз не планируются», — сообщил он в ходе брифинга.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва учтёт гуманитарный аспект в ответе на визовый режим для россиян на Украине.

Также он подтвердил получение Министерством иностранных дел России ноты о введении визового режима с Украиной.

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