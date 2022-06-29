МИД России получил копию ноты Украины о введении визового режима со страной

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Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук подтвердил информацию о получении Министерством иностранных дел ноты о введении визового режима с Украиной. По его словам, российская сторона примет ответные меры, учитывая национальные интересы.

Об этом сообщает РИА Новости

«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идёт речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», — цитирует Полищука агентство.

Директор департамента стран СНГ подчеркнул, что такое решение Украины не меняет политику России в отношении украинцев. Страна продолжит соблюдать соглашение о безвизовом въезде.

«Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учётом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», — уточнил Полищук.

17 июня украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля. При этом в МИД Украины заявили, что наличие визы не гарантирует въезда на территорию страны.

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