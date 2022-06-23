В МИД Украины заявили, что наличие визы не гарантирует въезда на территорию страны
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«Наличие у иностранца украинской визы не является безусловной гарантией его въезда на Украину — окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица государственной пограничной службы Украины», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
17 июня украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля.
Украинские визы граждане России смогут оформить в визовых центрах VFS Global в восьми российских городах.
Визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах, с ними будут сотрудничать «украинские компетентные органы».