В МИД Украины заявили, что наличие визы не гарантирует въезда на территорию страны

Наличие украинской визы не гарантирует въезда на территорию государства для иностранцев, в том числе россиян, — последнее слово будет за пограничниками, заявили в МИД Украины.

«Наличие у иностранца украинской визы не является безусловной гарантией его въезда на Украину — окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица государственной пограничной службы Украины», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

17 июня украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля.

Украинские визы граждане России смогут оформить в визовых центрах VFS Global в восьми российских городах.

Визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах, с ними будут сотрудничать «украинские компетентные органы».