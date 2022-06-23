В МИД Украины заявили, что наличие визы не гарантирует въезда на территорию страны

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Наличие украинской визы не гарантирует въезда на территорию государства для иностранцев, в том числе россиян, — последнее слово будет за пограничниками, заявили в МИД Украины.
В МИД Украины заявили, что наличие визы не гарантирует въезда на территорию страны
  • Gettyimages.ru

«Наличие у иностранца украинской визы не является безусловной гарантией его въезда на Украину — окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица государственной пограничной службы Украины», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

17 июня украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля.

Украинские визы граждане России смогут оформить в визовых центрах VFS Global в восьми российских городах.

Визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах, с ними будут сотрудничать «украинские компетентные органы».

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