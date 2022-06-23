МИД Украины: россияне смогут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global

Граждане России смогут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в восьми российских городах. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

«Учитывая прекращение деятельности украинских посольств и консульств на территории Российской Федерации, российские граждане в России могут обращаться в визовые центры внешнего поставщика услуг (компания VFS Global) в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре», — сообщили в Киеве.

Визовые ходатайства будут прорабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах, с ними будут сотрудничать «украинские компетентные органы».

«Граждане России, находящиеся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах», — сообщили в МИД, ведомство цитирует РИА Новости.

17 июня украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля.