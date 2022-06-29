В МИД России прокомментировали возможный ответ Москвы на введение Киевом визового режима

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Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва учтёт гуманитарный аспект в ответе на визовый режим для россиян на Украине.
В МИД России прокомментировали возможный ответ Москвы на введение Киевом визового режима
  • РИА Новости

«Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учётом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», — отметил Полищук в беседе с РИА Новости.

Ранее он подтвердил получение Министерством иностранных дел России ноты о введении визового режима с Украиной.

Как сообщалось, украинские визы граждане России смогут оформить в визовых центрах VFS Global в восьми российских городах.

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