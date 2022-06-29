В МИД России прокомментировали возможный ответ Москвы на введение Киевом визового режима
- РИА Новости
«Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учётом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», — отметил Полищук в беседе с РИА Новости.
Ранее он подтвердил получение Министерством иностранных дел России ноты о введении визового режима с Украиной.
Как сообщалось, украинские визы граждане России смогут оформить в визовых центрах VFS Global в восьми российских городах.