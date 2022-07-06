В Кремле назвали крайне недружественной позицию Токио в отношении России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о крайне недружественной позиции Токио в отношении России.
В Кремле назвали крайне недружественной позицию Токио в отношении России
  • РИА Новости

«Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к Российской Федерации», — сказал он.

По его словам, это совсем не способствует развитию торгово-экономических отношений.

Таким образом Песков прокомментировал ситуацию с проектом «Сахалин-2».

Ранее сообщалось, что власти Японии запросили у России по дипканалам пояснения о сроках и ряде других деталей указа президента России Владимира Путина по проекту «Сахалин-2».

30 июня Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.

Согласно документу, оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy — сменит новое, российское юрлицо.

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