В Кремле назвали крайне недружественной позицию Токио в отношении России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о крайне недружественной позиции Токио в отношении России.

«Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к Российской Федерации», — сказал он.

По его словам, это совсем не способствует развитию торгово-экономических отношений.

Таким образом Песков прокомментировал ситуацию с проектом «Сахалин-2».

Ранее сообщалось, что власти Японии запросили у России по дипканалам пояснения о сроках и ряде других деталей указа президента России Владимира Путина по проекту «Сахалин-2».

30 июня Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.

Согласно документу, оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy — сменит новое, российское юрлицо.