В Кремле назвали крайне недружественной позицию Токио в отношении России
- РИА Новости
«Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к Российской Федерации», — сказал он.
По его словам, это совсем не способствует развитию торгово-экономических отношений.
Таким образом Песков прокомментировал ситуацию с проектом «Сахалин-2».
Ранее сообщалось, что власти Японии запросили у России по дипканалам пояснения о сроках и ряде других деталей указа президента России Владимира Путина по проекту «Сахалин-2».
30 июня Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.
Согласно документу, оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy — сменит новое, российское юрлицо.