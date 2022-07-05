Япония запросила у России разъяснений деталей о приказе Путина по проекту «Сахалин — 2»

Власти Японии запросили у России по дипканалам пояснения о сроках и ряде других деталей указа президента России Владимира Путина по проекту «Сахалин — 2», заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

Он отметил, что проект важен для обеспечения стабильных энергопоставок для страны, и указ российского лидера не означает моментальное прекращение поставок энергоносителей.

В« настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Хаяси, японская сторона попросила коллег из России дать пояснения относительно сроков и других деталей.

30 июня Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.

Согласно документу, оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy — сменит новое, российское юрлицо.

Имущество Sakhalin Energy при этом будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».

Вместе с этим правительство даст возможность иностранным акционерам сохранить свои доли в новом операторе «Сахалина-2», которым станет российское ООО. В случае отказа акционеров государство сможет продать их доли, а деньги от продажи зачислить на специальные счета, открытые на имена акционеров.