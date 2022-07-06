Посольство России проверяет, есть ли среди погибших под Чикаго российская гражданка

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Посольство России в США проверяет данные о наличии российского гражданства у одной из погибших при стрельбе на параде по случаю Дня независимости Соединённых Штатов в пригороде Чикаго.

Об этом заявили РИА Новости в российской дипмиссии в США.

«Посольство проверяет информацию о возможном наличии у погибшей в ходе массового расстрела участников парада в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс, Ирины Маккарти российского гражданства», — рассказали в ведомстве.

В посольстве также отметили, что данных о пострадавших гражданах России от полиции в ведомство не поступало.

Ранее сообщалось, что в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, ещё 24 пострадали.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе.

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