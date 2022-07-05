Лесной пожар начался в турецкой курортной Анталье

Короткая ссылка
Телеканал NTV сообщает, что в районе Коньяалты турецкой Антальи по неустановленной причине вспыхнул пожар в лесной зоне.
Лесной пожар начался в турецкой курортной Анталье
  • AP

«В районе Коньяалты Антальи по неустановленной причине вспыхнул пожар в лесной зоне недалеко от канатной дороги Тюнектепе. По уведомлению в регион были отправлены группы Регионального управления лесного хозяйства Анталии», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что тушение пожара осуществляют пять вертолетов и четыре самолёта.

Уточняется, что из-за пожара была остановлена работа канатных дорог.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею установить смертную казнь в качестве наказания за поджог леса. Минюст Турции уже начал процесс пересмотра наказаний за поджоги лесов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить