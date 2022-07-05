Лесной пожар начался в турецкой курортной Анталье
- AP
«В районе Коньяалты Антальи по неустановленной причине вспыхнул пожар в лесной зоне недалеко от канатной дороги Тюнектепе. По уведомлению в регион были отправлены группы Регионального управления лесного хозяйства Анталии», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что тушение пожара осуществляют пять вертолетов и четыре самолёта.
Уточняется, что из-за пожара была остановлена работа канатных дорог.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею установить смертную казнь в качестве наказания за поджог леса. Минюст Турции уже начал процесс пересмотра наказаний за поджоги лесов.