Лесной пожар начался в турецкой курортной Анталье

Телеканал NTV сообщает, что в районе Коньяалты турецкой Антальи по неустановленной причине вспыхнул пожар в лесной зоне.

«В районе Коньяалты Антальи по неустановленной причине вспыхнул пожар в лесной зоне недалеко от канатной дороги Тюнектепе. По уведомлению в регион были отправлены группы Регионального управления лесного хозяйства Анталии», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что тушение пожара осуществляют пять вертолетов и четыре самолёта.

Уточняется, что из-за пожара была остановлена работа канатных дорог.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею установить смертную казнь в качестве наказания за поджог леса. Минюст Турции уже начал процесс пересмотра наказаний за поджоги лесов.