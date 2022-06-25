Минюст Турции начал процесс пересмотра наказаний за поджоги лесов

Министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что ведомство начало работы по пересмотру наказаний за поджоги лесов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наш президент выразил мнение, что нынешние меры наказания недостаточны и не являются сдерживающим фактором. Как Минюст, мы видим пользу от пересмотра этих наказаний. Мы начали работать в этом направлении», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею установить смертную казнь в качестве наказания за поджог леса.

Об этом турецкий лидер заявил в Мармарисе, где спасатели занимаются ликвидацией масштабного лесного пожара.

Как заявил утром 25 июня министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, лесные пожары в турецком курортном Мармарисе уже полностью взяты под контроль.