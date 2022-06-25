Минюст Турции начал процесс пересмотра наказаний за поджоги лесов

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Министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что ведомство начало работы по пересмотру наказаний за поджоги лесов.
Минюст Турции начал процесс пересмотра наказаний за поджоги лесов
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наш президент выразил мнение, что нынешние меры наказания недостаточны и не являются сдерживающим фактором. Как Минюст, мы видим пользу от пересмотра этих наказаний. Мы начали работать в этом направлении», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею установить смертную казнь в качестве наказания за поджог леса.

Об этом турецкий лидер заявил в Мармарисе, где спасатели занимаются ликвидацией масштабного лесного пожара.

Как заявил утром 25 июня министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, лесные пожары в турецком курортном Мармарисе уже полностью взяты под контроль.

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