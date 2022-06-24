Эрдоган поддержал введение смертной казни за поджог леса

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею установить смертную казнь в качестве наказания за поджог леса.
Эрдоган поддержал введение смертной казни за поджог леса
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«Если наказание должно быть сдерживающей мерой, то за поджог леса должна быть смертная казнь. Этот вопрос следует обсудить», — цитирует его ТАСС.

Об этом турецкий лидер заявил в Мармарисе, где спасатели третьи сутки борются с масштабным природным пожаром площадью 3 тыс. га.

В 2021 году постояльцев отелей ряда турецких курортов эвакуировали из-за лесных пожаров. 

Турецкие власти выделили 50 млн турецких лир (порядка $6 млн) на экстренные меры по устранению ущерба от лесных пожаров в регионах страны.

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