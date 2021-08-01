Власти Турции выделили средства на ликвидацию последствий лесных пожаров

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Турция выделила 50 млн турецких лир (порядка $6 млн) на экстренные меры по устранению ущерба от лесных пожаров в регионах страны, заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает Anadolu.

«Каждый пострадавший получит помощь от государства. Ущерб будет возмещён в полном объёме, выплаты налогов отложены. В течение года в зоне бедствия будут отстроены заново все сгоревшие жилые постройки. Строительство будет вестись с учётом особенностей архитектуры регионов», — сказал президент Турции

Он добавил, что пострадавшим от пожара будут выделены средства на аренду жилья. Компенсации будут также предусмотрены для фермеров, животноводов и владельцев тепличных хозяйств.

Эрдоган ранее сообщил, что «был задержан один человек в связи с пожаром в Миласе».

Россия планирует направить в Турцию сводную авиагруппировку МЧС и Минобороны России в количестве 11 единиц техники для тушения лесных пожаров.

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