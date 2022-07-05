Politico: Пентагон планирует использовать воздушные шары для отслеживания ракет России

В Пентагоне намерены использовать воздушные шары для отслеживания российских и китайских гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает газета Politico.

Отмечается, что такие объекты дополнят обширную систему наблюдения американского оборонного ведомства.

«Платформы на большой или очень большой высоте имеют множество преимуществ благодаря продолжительности работы, манёвренности, а также гибкости для нескольких полезных нагрузок», — сообщил представитель Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

Газета утверждает, что идея начала двигаться от научного сообщества Пентагона на военную службу.

Ранее генеральный контролёр США Джин Додаро заявила, что «угроза национальной безопасности» со стороны России, Китая и ряда других стран продолжает нарастать. Об этом она сказала во время выступления в сенате по поводу бюджета для американской Счётной палаты на 2023 финансовый год.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT сообщил, что ни Россия, ни Китай, ни Иран Соединённым Штатам не угрожают.