Политолог Брутер: ни Россия, ни Китай, ни Иран США не угрожают

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Анастасия Белоусова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление главы Счётной палаты США Джин Додаро о нарастающей «угрозе национальной безопасности» со стороны России, Китая и ряда других стран.
Политолог Брутер: ни Россия, ни Китай, ни Иран США не угрожают

«Ни Россия, ни Китай, ни Иран Соединённым Штатам не угрожают», — объяснил политолог.

Он добавил, что рядового американского избирателя интересует «собственная жизнь в том месте, где он находится, а вовсе не американская гегемония в Персидском заливе».

Брутер добавил, что официальные лица в США пытаются таким образом объяснить связь между тратой денег на оружейные программы, «угрозами» со стороны России и инфляцией.

Ранее глава Счётной палаты США заявил о «растущих угрозах» со стороны России и Китая.

Додаро отметил, что на фоне меняющейся обстановки Пентагон планирует вложить более $1,79 трлн в свои самые дорогостоящие оружейные программы.

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