Политолог Брутер: ни Россия, ни Китай, ни Иран США не угрожают
«Ни Россия, ни Китай, ни Иран Соединённым Штатам не угрожают», — объяснил политолог.
Он добавил, что рядового американского избирателя интересует «собственная жизнь в том месте, где он находится, а вовсе не американская гегемония в Персидском заливе».
Брутер добавил, что официальные лица в США пытаются таким образом объяснить связь между тратой денег на оружейные программы, «угрозами» со стороны России и инфляцией.
Ранее глава Счётной палаты США заявил о «растущих угрозах» со стороны России и Китая.
Додаро отметил, что на фоне меняющейся обстановки Пентагон планирует вложить более $1,79 трлн в свои самые дорогостоящие оружейные программы.