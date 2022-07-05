WP: экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за поступающих угроз
- РИА Новости
«В текстовой переписке в WhatsApp с репортёром The Washington Post Кнайсль сказала, что «она не даёт интервью», и эмигрировала из Австрии в связи с «угрозами расправы», — пишет газета.
23 мая стало известно, что Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти».
Перед этим экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер сообщил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании.
По сообщению Der Spiegel, в Европарламенте настаивали на включении Шрёдера в санкционный список, если он сохранит свои посты в российских компаниях.