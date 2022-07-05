WP: экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за поступающих угроз

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Американская газета The Washington Post сообщила, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за поступающих угроз.
WP: экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за поступающих угроз
  • РИА Новости

«В текстовой переписке в WhatsApp с репортёром The Washington Post Кнайсль сказала, что «она не даёт интервью», и эмигрировала из Австрии в связи с «угрозами расправы», — пишет газета.

23 мая стало известно, что Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти».

Перед этим экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер сообщил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании.

По сообщению Der Spiegel, в Европарламенте настаивали на включении Шрёдера в санкционный список, если он сохранит свои посты в российских компаниях.

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