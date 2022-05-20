Шрёдер и Варниг решили покинуть совет директоров «Роснефти»

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Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти».
Шрёдер и Варниг решили покинуть совет директоров «Роснефти»
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом говорится на сайте компании.

«Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку», — заявили в «Роснефти».

Как пишет Spiegel, ранее в Европарламенте настаивали на включении Шрёдера в санкционный список, если он сохранит свои посты в российских компаниях.

В конце февраля британская нефтяная компания BP сообщила, что избавляется от доли 19,75% в российской компании «Роснефть».

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