Шрёдер и Варниг решили покинуть совет директоров «Роснефти»

Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти».

Об этом говорится на сайте компании.

«Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку», — заявили в «Роснефти».

Как пишет Spiegel, ранее в Европарламенте настаивали на включении Шрёдера в санкционный список, если он сохранит свои посты в российских компаниях.

В конце февраля британская нефтяная компания BP сообщила, что избавляется от доли 19,75% в российской компании «Роснефть».