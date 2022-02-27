BP сообщила, что избавляется от доли 19,75% в компании «Роснефть»

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Британская нефтяная компания BP сообщила, что избавляется от доли 19,75% в российской компании «Роснефть».
BP сообщила, что избавляется от доли 19,75% в компании «Роснефть»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Совет директоров BP сегодня объявил, что BP избавится от своей доли в «Роснефти». BP имела долю в размере 19,75% в «Роснефти» с 2013 года», — приводит заявление компании ТАСС.

Исполнительный директор BP Бернард Луни и бывший глава компании Боб Дадли выходят из совета директоров «Роснефти».

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что министры энергетики стран — членов Евросоюза проведут 28 февраля экстренное заседание по ситуации на Украине.

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