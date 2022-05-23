Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покидает совет директоров «Роснефти»
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«Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена совета директоров компании. В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая», — сообщила компания.
Документ также содержит отказ от продления полномочий Кнайсль в совете директоров компании на второй срок.
«В связи с этим обращением компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу на протяжении последних десяти месяцев, которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой. В будущем «Роснефть» рассчитывает на сотрудничество с госпожой Кнайсль как с видным представителем международного экспертного сообщества», — говорится в сообщении «Роснефти».
Также 20 мая Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти».
Как сообщал Der Spiegel, ранее в Европарламенте настаивали на включении Шрёдера в санкционный список, если он сохранит свои посты в российских компаниях.