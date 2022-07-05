Песков отреагировал на призывы обновить технику для экономии газа в ЕС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на призывы автора Bloomberg к европейцам обновить технику для экономии газа в Евросоюзе.

«Старая техника является не «другом Путина», а другом американцев, потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа», — сказал Песков.

Он отметил, что американский сжиженный газ дороже российского. По словам Пескова, также старая техника является «другом» европейского руководства, принявшего решение сокращать надёжный, предсказуемый, дешёвый и прогнозируемый по цене российский трубный газ.

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что европейцам следует отказаться от старой бытовой техники из-за президента России Владимира Путина. Обращаясь к читателям, он посоветовал им выбросить «старый холодильник», назвав эту технику «другом Путина». В статье объяснялось, что экономия электроэнергии связана с экономией природного газа, так как большая часть электричества в Европе вырабатывается за счёт сжигания газа.

Ранее в Международном энергетическом агентстве заявили, что США поставили 75% дополнительного объёма сжиженного природного газа в Европу, укрепив свою позицию в качестве крупнейшего поставщика СПГ.