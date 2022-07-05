Bloomberg: в Европе предлагают поощрять за отказ от старой техники для экономии электроэнергии

Европейцам следует отказаться от старой бытовой техники из-за президента России, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

«Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!» — звучит заголовок статьи.

Автор поясняет, что экономия электроэнергии связана с экономией природного газа, так как большая часть электричества в Европе вырабатывается за счёт сжигания газа.

При этом именно домашняя бытовая техника потребляет огромное количество энергии, говорится в статье.

Отмечается, что такой стимул, как субсидии на энергоэффективные приборы, может помочь Европе запастись газом на зиму.

В материале говорится, что программа поддержки для отказа от старых кондиционеров и другой бытовой техники не только снизит спрос на электроэнергию, но и поддержит розничную торговлю.