МЭА: Евросоюз в первом полугодии нарастил импорт СПГ на 60%

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Евросоюз в первом полугодии увеличил импорт сжиженного природного газа в годовом выражении на 60%.
МЭА: Евросоюз в первом полугодии нарастил импорт СПГ на 60%
  • AP

«Импорт Евросоюзом СПГ вырос год к году на 60%, до более чем 80 млрд куб. м в первом полугодии 2022 года, что является самым высоким уровнем на этот период. США поставили 75% дополнительного объёма СПГ, укрепив свою позицию в качестве крупнейшего поставщика СПГ в Европе», — говорится в ежеквартальном отчёте Международного энергетического агентства по рынку газа.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия увеличила объём поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.

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