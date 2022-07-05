МЭА: Евросоюз в первом полугодии нарастил импорт СПГ на 60%

Евросоюз в первом полугодии увеличил импорт сжиженного природного газа в годовом выражении на 60%.

«Импорт Евросоюзом СПГ вырос год к году на 60%, до более чем 80 млрд куб. м в первом полугодии 2022 года, что является самым высоким уровнем на этот период. США поставили 75% дополнительного объёма СПГ, укрепив свою позицию в качестве крупнейшего поставщика СПГ в Европе», — говорится в ежеквартальном отчёте Международного энергетического агентства по рынку газа.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия увеличила объём поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.