Сенатор Цеков раскритиковал санкции против России, введённые Японией и Британией

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал санкции, которые ввели Япония и Великобритания в отношении физических лиц и компаний из России. В частности, в Японии запретили импортировать российское золото.
Сенатор Цеков раскритиковал санкции против России, введённые Японией и Британией
  • РИА Новости

Цеков подчеркнул, что страны ввели санкции фактически «против всех граждан России».

Он также заметил, что Япония оказалась в списке стран, «которые слушают американцев, в рот им заглядывают».

«От этих санкций, которые они вводят, будут больше страдать граждане Японии. Как и будут страдать англичане», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в Японии запретили импортировать золото из России и оказывать ряд финансовых услуг.

Кроме того, Япония внесла в санкционный список ещё 90 физлиц и организаций из России и Белоруссии.

В свою очередь, Великобритания расширила список антироссийских санкций.

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