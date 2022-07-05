Сенатор Цеков раскритиковал санкции против России, введённые Японией и Британией

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал санкции, которые ввели Япония и Великобритания в отношении физических лиц и компаний из России. В частности, в Японии запретили импортировать российское золото.

Цеков подчеркнул, что страны ввели санкции фактически «против всех граждан России».

Он также заметил, что Япония оказалась в списке стран, «которые слушают американцев, в рот им заглядывают».

«От этих санкций, которые они вводят, будут больше страдать граждане Японии. Как и будут страдать англичане», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в Японии запретили импортировать золото из России и оказывать ряд финансовых услуг.

Кроме того, Япония внесла в санкционный список ещё 90 физлиц и организаций из России и Белоруссии.

В свою очередь, Великобритания расширила список антироссийских санкций.